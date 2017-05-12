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Публикации за 12.05.17

Российский Су-27 пролетел в 6 метрах от противолодочного самолета США / Инцидент произошел над Черным морем

Российский Су-27 пролетел в 6 метрах от противолодочного самолета США Инцидент произошел над Черным морем

Российский истребитель Су-27 пролетел в международном воздушном пространстве над Черным морем в шести метрах от патрульного противолодочного самолёта-разведчика P-8A «Посейдон» ВВС США. Как сообщает NBC со ссылкой на представителя ВВС США Памелу Кунце, инцидент произошел 9 мая.

Вместе с тем, Кунце отметила, что расстояние между воздушными судами не является главным критерием оценки возможной опасности. Так, по словам американского пилота, управлявшего «Посейдоном», действия экипажей обоих самолетов были профессиональными и не представляли взаимной угрозы.

Впрочем, дистанция в шесть метров считается в авиации крайне малой, и в США даже не столь значительные сближения ранее признавались опасными и непрофессиональными.

Напомним, на прошлой неделе США подняли в воздух два истребителя, чтобы перехватить российские бомбардировщиков Ту-95 вблизи побережья Аляски. В свою очередь в Минобороны России пояснили, что самолеты выполняли плановые полеты над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов.

Москва, Иван Гридин

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