Террористы готовят обстрелы российских кораблей в Босфоре / Турция взяла побережье под охрану

Публикации за 16.05.17

Полиция Турции организовала охрану более сотни мест на побережье вблизи Босфора, где российские боевые корабли подходят к суше на минимальное расстояние. Решение об этом было принято в связи с тем, что турецким спецслужбам стало известно, что боевики запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России, террористической организации «Исламское государство» планируют обстрелять проходящие через пролив российские корабли, пишет газета Habertürk.

Издание сообщает, что удары планируется нанести по кораблям российского ВМФ, следующим из черноморских портов в Сирию и обратно, с берегов Босфора из длинноствольного оружия или ракетных установок. Полиция Турции взяла под круглосуточную охрану 146 мест по обоим берегам пролива. Как отмечает Habertürk, охрана настолько строгая, что и «птица не пролетит над Босфором, когда через него проходят российские корабли».

Кроме того, в публикации турецкого издания отмечается, что при приходе через Босфор российские корабли будут прикрывать по два катера Береговой охраны Турции, а с воздуха – полицейские вертолеты. Как напоминает РБК, 15 мая, через Босфор, по данным сайта Bosphorus Observe, под прикрытием турецкой Береговой охраны и полиции прошел возвращающийся из Сирии большой десантный корабль российского ВМФ «Цезарь Куников».

Напомним, Босфор соединяет Черное море с Мраморным, длина пролива составляет 30 километров. Согласно Конвенции Монтре, в мирное время черноморские державы могут проводить через Босфор любые военные корабли.

Стамбул, Иван Гридин

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