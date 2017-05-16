NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 16.05.17

Террористы готовят обстрелы российских кораблей в Босфоре / Турция взяла побережье под охрану

Террористы готовят обстрелы российских кораблей в Босфоре Турция взяла побережье под охрану

Полиция Турции организовала охрану более сотни мест на побережье вблизи Босфора, где российские боевые корабли подходят к суше на минимальное расстояние. Решение об этом было принято в связи с тем, что турецким спецслужбам стало известно, что боевики запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России, террористической организации «Исламское государство» планируют обстрелять проходящие через пролив российские корабли, пишет газета Habertürk.

Издание сообщает, что удары планируется нанести по кораблям российского ВМФ, следующим из черноморских портов в Сирию и обратно, с берегов Босфора из длинноствольного оружия или ракетных установок. Полиция Турции взяла под круглосуточную охрану 146 мест по обоим берегам пролива. Как отмечает Habertürk, охрана настолько строгая, что и «птица не пролетит над Босфором, когда через него проходят российские корабли».

Кроме того, в публикации турецкого издания отмечается, что при приходе через Босфор российские корабли будут прикрывать по два катера Береговой охраны Турции, а с воздуха – полицейские вертолеты. Как напоминает РБК, 15 мая, через Босфор, по данным сайта Bosphorus Observe, под прикрытием турецкой Береговой охраны и полиции прошел возвращающийся из Сирии большой десантный корабль российского ВМФ «Цезарь Куников».

Напомним, Босфор соединяет Черное море с Мраморным, длина пролива составляет 30 километров. Согласно Конвенции Монтре, в мирное время черноморские державы могут проводить через Босфор любые военные корабли.

Стамбул, Иван Гридин

Стамбул. Другие новости 16.05.17

Про санкции забыли: Россия рекордно нарастила инвестиции в госдолг США. За месяц вложения выросли на $13,5 млрд. / СМИ: вирус-вымогатель запустили северокорейские хакеры. / Дерипаска обвинил Associated Press в клевете. И подал иск в суд.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter