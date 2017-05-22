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Публикации за 22.05.17

Трамп вгоняет Украину в кредитную кабалу / Безвозмездной военной помощи больше не будет
Фото: официальный сайт президента США

Трамп вгоняет Украину в кредитную кабалу Безвозмездной военной помощи больше не будет

Президент США Дональд Трамп намерен отказать десяткам стран, в том числе и Украине, в безвозмездной военной помощи. Вместо техники и вооружения, лишившиеся поставок государства, получат кредиты, которые должны будут потратить на закупки в военной области у американских производителей.

Новый проект бюджета, предусматривающий замену бесплатных военных грантов возвратными кредитами, администрация американского президента готовится представить 23 мая, сообщает The Wall Street Journal. Издание ссылается на источники в правительстве, а также внутренний документ Госдепартамента, в котором перечислены страны, попадающие под действие инициативы.

Общий объем программ, о пересмотре которых говорит Белый дом, оценивается в 1 млрд долларов. Помимо Украины, в список входят Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины и Вьетнам.

В последнее время США тратили на оказание безвозмездной военной помощи около 6 млрд долларов в год. В то же время предложения Трампа не затронут крупнейших получателей американского вооружения – Израиль (3,1 млрд долларов), Иорданию (350 млн долларов) и Египет (1,3 млрд долларов).

Ранее Вашингтон сократил финансовую помощь Киеву на военные нужды на 2017 год почти на 70% – с 570,9 до 177,9 млн долларов. Уходящий президент Барака Обама своим указом в конце прошлого года одобрил закон, включающий летальное вооружение в перечень военной помощи Украине.

Тем временем, европейские политики не раз высказывались против поставок США оружия на Украину. Так избранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что это рискованно и контрпродуктивно.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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