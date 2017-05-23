Вашингтон подтвердил отказ от безвозмездной военной помощи Киеву

Публикации за 23.05.17

США действительно прекращают предоставление безвозмездных военных субсидий Украине. Об этом сообщил глава административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни. По его словам, замена прямых грантов на кредиты позволит стране закупить больше вооружения.

Проект бюджета, разработанный администрацией американского президента Дональда Трампа, предусматривает замену бесплатных военных грантов возвратными кредитами. «Да, я могу подтвердить», – цитирует Малвейна Reuters.

«Мы меняем пару иностранных военных программ с прямых грантов на кредиты. Вместо того, чтобы предоставить кому-то 100 миллионов долларов, мы можем предоставить им кредитные гарантии, и они в реальности смогут покупать больше вещей», – добавил американский чиновник.

При этом Малвейни подчеркнул, что для Израиля и Египта безвозмездная военная помощь сохранится в прежнем объеме.

Напомним, о том, что Украина входит в список стран, которые не смогут получать военные субсидии от США, стало известно накануне. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве, а также внутренний документ Госдепартамента, в котором перечислены страны, попадающие под действие инициативы.

Общий объем программ, о пересмотре которых говорит Белый дом, оценивается в 1 млрд долларов. Помимо Украины, в список входят Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины и Вьетнам.

Вашингтон, Зоя Осоколкова

Вашингтон. Другие новости 23.05.17

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