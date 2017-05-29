Во Франции фестиваль чернокожих феминисток заподозрили в обратной дискриминации

Публикации за 29.05.17

Критика в отношении фестиваля чернокожих феминисток прозвучала от мэра Парижа Анн Идальго. Градоначальница обвинила организаторов мероприятия в дискриминации белых.

Фестиваль Nyansapo должен пройти в Париже с 28 по 30 июля. При этом оказалось, что 80% площадок зарезервировано для чернокожих женщин. Одна зона будет доступна для темнокожих представителей обоих полов, для всех остальных будет доступна только одна площадка, передает Liberation.

Анн Идальго в своем микроблоге заявила, что не исключает преследования организаторов фестиваля по закону о дискриминации.

Тем временем, антирасистская организация SOS Racisme также выступила против фестиваля, назвав мероприятие мерзким.

Организаторы Nyansapo в свое оправдание заявили, что против них развернули информационную войну ультраправые, с помощью ложных новостей они позволили некоторым антирасистским ассоциациям манипулировать собой.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 29.05.17

12 счастливчиков проедут по всему миру и получат за это зарплату. / На геополитическую ориентацию Казахстана может влиять соседство с Россией?. / США хотят возобновить переговоры с Россией по Украине. Вашингтон и Москва ищут способы налаживания отношений. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»