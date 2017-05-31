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Публикации за 31.05.17

Россия вновь ударила по террористам ИГ «Калибрами» (ВИДЕО) / Все цели поражены, доложил Шойгу Путину
Скриншот видео Минобороны РФ

Россия вновь ударила по террористам ИГ «Калибрами» (ВИДЕО) Все цели поражены, доложил Шойгу Путину

ВМФ России нанес ракетный удар по позициям боевиков запрещенной в России и многих других странах террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в районе Пальмиры. Четыре крылатые ракеты «Калибр» накануне запустили по объектам экстремистов фрегат «Адмирал Эссен» и подводная лодка «Краснодар» из акватории Средиземного моря, сообщает Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что все цели в виде живой силы боевиков и военной техники, которых ИГ (запрещена в РФ) перебрасывает из Ракки, были поражены. О ракетной атаке были заранее проинформированы представители Турции, США и Израиля. Также отмечается, что подлодка в момент запуска ракет находилась под водой.

Министр обороны Сергей Шойгу поздно вечером во вторник отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным об успешных пусках ракет «Калибр» по террористам ИГ в Сирии. «Шойгу доложил Путину о серии успешных пусков ракет «Калибр», произведенных с подводной лодки из акватории Средиземного моря по целям ИГИЛ на территории Сирии», – цитирует слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова «Интерфакс».

В последний раз российские военные моряки применяли ракеты «Калибр» против боевиков ИГ (запрещена в РФ) в Сирии в конце прошлого года. Тогда пуски были произведены с фрегата «Адмирал Григорович».

Ранее российское Минобороны сообщало о том, что игиловцы начали переброску техники и живой силы из района Ракки в район Пальмиры. В конце прошлой недели российские ВКС нанесли удар по технике и боевикам ИГ (запрещена в РФ), направлявшихся из Ракки в Пальмиру. В результате были уничтожены более 120 боевиков и 32 пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

Напомним, что Пальмира была во второй раз освобождена от террористов в начале марта сирийской армией при поддержке ВКС России. Сейчас сирийская правительственная армия находится в 20 км восточней Пальмиры и ведет подготовку к боям за газовое месторождение Арак, передает РБК со ссылкой на Fars. Его освобождение позволит военным начать наступление на город Дейр-эз-Зор, находящийся в блокаде боевиков ИГ (запрещена в РФ).

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 31.05.17

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