Россия вновь ударила по террористам ИГ «Калибрами» (ВИДЕО) / Все цели поражены, доложил Шойгу Путину

Публикации за 31.05.17

ВМФ России нанес ракетный удар по позициям боевиков запрещенной в России и многих других странах террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в районе Пальмиры. Четыре крылатые ракеты «Калибр» накануне запустили по объектам экстремистов фрегат «Адмирал Эссен» и подводная лодка «Краснодар» из акватории Средиземного моря, сообщает Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что все цели в виде живой силы боевиков и военной техники, которых ИГ (запрещена в РФ) перебрасывает из Ракки, были поражены. О ракетной атаке были заранее проинформированы представители Турции, США и Израиля. Также отмечается, что подлодка в момент запуска ракет находилась под водой.

Министр обороны Сергей Шойгу поздно вечером во вторник отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным об успешных пусках ракет «Калибр» по террористам ИГ в Сирии. «Шойгу доложил Путину о серии успешных пусков ракет «Калибр», произведенных с подводной лодки из акватории Средиземного моря по целям ИГИЛ на территории Сирии», – цитирует слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова «Интерфакс».

В последний раз российские военные моряки применяли ракеты «Калибр» против боевиков ИГ (запрещена в РФ) в Сирии в конце прошлого года. Тогда пуски были произведены с фрегата «Адмирал Григорович».

Ранее российское Минобороны сообщало о том, что игиловцы начали переброску техники и живой силы из района Ракки в район Пальмиры. В конце прошлой недели российские ВКС нанесли удар по технике и боевикам ИГ (запрещена в РФ), направлявшихся из Ракки в Пальмиру. В результате были уничтожены более 120 боевиков и 32 пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

Напомним, что Пальмира была во второй раз освобождена от террористов в начале марта сирийской армией при поддержке ВКС России. Сейчас сирийская правительственная армия находится в 20 км восточней Пальмиры и ведет подготовку к боям за газовое месторождение Арак, передает РБК со ссылкой на Fars. Его освобождение позволит военным начать наступление на город Дейр-эз-Зор, находящийся в блокаде боевиков ИГ (запрещена в РФ).

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 31.05.17

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