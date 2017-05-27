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Публикации за 27.05.17

Боевая авиация РФ уничтожила 120 террористов ИГ, направлявшихся в Пальмиру

Боевая авиация РФ уничтожила 120 террористов ИГ, направлявшихся в Пальмиру

Российская авиация в Сирии нанесла удар по технике и боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), направлявшихся из сирийского города Ракка в Пальмиру. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Минбороны РФ.

В результате уничтожены более 120 боевиков и 32 пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

Отмечается, что колонна террористов из 39 пикапов с вооружением, направлявшаяся к Пальмире, была обнаружена и уничтожена ВКС РФ 25 мая.

В Минобороны подчеркнули, что будут жестко пресекать попытки передвижения террористов в сторону Пальмиры и в дальнейшем.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 26.05.17

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