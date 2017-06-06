Вице-президент США поставил Россию в один ряд с терроризмом / «Пенс дословно повторяет Обаму»

Вице-президент США Майк Пенс назвал Россию, Иран и терроризм главными угрозами для мира. Такое заявление он сделал в ходе Североатлантического совета, сообщает Atlantic Council. В этой связи Пенс призвал НАТО развиваться, чтобы противостоять угрозам.

По словам вице-президента США, современный мир стал намного более опасным, чем когда-либо со времен падения коммунизма около 25 лет назад. «От попыток России перекроить международные границы силой до попыток Ирана дестабилизировать Ближний Восток, до глобальной угрозы терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте», – перечислил он основные угрозы в мире.

В связи с этим Пенс высказался за то, чтобы НАТО продолжала развиваться с учетом «усиления старых и новых противников, чтобы противостоять угрозам сегодня или завтра». Он добавил, что США готовы полностью выполнять свои обязательства в рамках Альянса и придерживаться принципа, что нападение на одного члена НАТО – это нападение на всех, сообщает «Коммерсантъ».

Сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывания вице-президента США, заявил, что Пенс мог бы быть вице-президентом у Хиллари Клинтон, поскольку его слова отражают политику предыдущей администрации Белого дома. «Ставя Россию и терроризм в один ряд угроз, Пенс дословно повторяет Обаму и подыгрывает врагам Трампа», – написал Пушков в своем твиттере.

Москва, Светлана Петрова

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