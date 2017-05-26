Россия заняла четвертое место среди врагов США / Две трети американцев настроены против россиян

Публикации за 26.05.17

64% граждан США подвержены антироссийским настроениям, они считают, что Россия является их врагом. В то же время 73% респондентов уверены, что президент Дональд Трамп видит в РФ союзника.

Первое место среди врагов США досталось Северной Корее, 93% американцев придерживаются такого мнения. Затем идет Иран с 80%, на третьей строчке – Сирия (76%). Об этом говорят данные телефонного опроса около тысячи жителей штатов, проведенного Fox News.

Враждебно по отношению к России настроены более половины американцев – 64%. Примечательно, что за четыре года этот показатель значительно вырос. Опрос, проведенный весной 2013 года, показал, что 40% жителей США воспринимают РФ как врага.

Вместе с тем, 73% респондентов считают, что президент США Дональд Трамп видит в России союзника. Согласно соцопросу, проведенному ранее, больше половины американцев заявили, что глава Белого дома при принятии решений руководствуется собственными интересами, а не государственными.

Впрочем, сам Трамп, похоже, в союз с Москвой вступать не торопится. Так, выступая в Брюсселе на саммите НАТО, американский лидер назвал Россию в числе одной из угроз Североатлантического альянса, передает BBC News. По его словам, РФ стоит в одном ряду с терроризмом и проблемами миграции.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 26.05.17

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