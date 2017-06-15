Путин: США нам не враг

Граждане России не считают США своим врагом и помнят, что сражались вместе в двух мировых войнах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос Джереми Боуни Меса из Аризоны. Американец оказался фанатом российского лидера и попросил совета в связи с волной русофобии в Штатах.

«Я знаю настроения наших людей и с уверенностью могу вам сказать: мы не считаем Америку своим врагом. Дважды в истории мы были союзниками в мировых войнах, а Российская империя в своё время сыграла роль в обретении Штатами своей независимости», – заверил глава государства.

По его мнению, американская русофобская истерия связана с обострившейся внутриполитической борьбой США.

При этом в России, отметил Путин, многие с уважением относятся к достижениям американского народа и надеются на улучшение взаимоотношений.

Как отметил российский лидер, с Вашингтоном можно и нужно сотрудничать в несколько областях: это контроль над распространением оружия массового поражения, борьба с бедностью как с «источником радикализма и терроризма по всему миру», негативным влиянием на экологию.

Как сообщал «Новый День», согласно данным последнего исследования «Левада-центра», граждане РФ считают, что главным врагом России именно США. Соединенные Штаты самой недружелюбно настроенной к РФ страной сочли 69% респондентов.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 15.06.17

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