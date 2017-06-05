Россияне записали США и Украину в главные враги За год отношение к соседней стране еще более ухудшилось

Россияне полагают, что наиболее враждебно к России настроены США и Украина. Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром». Соединенные Штаты самой недружелюбно настроенной к России страной сочли 69% респондентов, Украину – 50%. Год назад так считали 72% и 48% жителей РФ соответственно.

Исследование показало, что 54% опрошенных не видят изменений в отношениях между Россией и США меняются. При этом 21% считают, что отношения между странами улучшились, а 17% – наоборот заявляют об их ухудшении.

Замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин, комментируя отношение россиян к Украине, отметил, что «каждый месяц не обходится без инициатив украинской власти, которые воспринимаются как антироссийские». «Вражда вызвана нынешней ситуацией, чем дольше она будет длиться, тем сложнее из нее будет выходить», – заключил социолог (цитата по газете «Ведомости»).

Еще по 24% респондентов полагают, что враждебнее всего к России относятся Германия, Литва и Латвия. 21% опрошенных считает главным врагом Польшу, 16% и 15% – Эстонию и Великобританию соответственно. 9% участников опроса записали во враги Грузию, 8% – Францию. При этом доля россиян, которые считают Турцию врагом страны, снизилась за год с 29% до 8%.

Что касается оценки взаимоотношения России со странами Евросоюза, то 53% опрошенных не видят изменений, наблюдают тенденцию к улучшению – 14%, а к ухудшению – 21%.

При этом наиболее близкими друзьями России респонденты считают Белоруссию (46%), Китай (39%) и Казахстан (34%). Также в число союзников России вошли Сирия (15%), Индия (14%), Армения (12%), Куба (11%), Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан (по 9%), Киргизия и Молдавия (по 8%).

Опрос проведен 19-22 мая 2017 среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 05.06.17

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