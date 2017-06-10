Суббота, 10 июня 2017, 08:03 мск

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Президент Болгарии готов поддержать отмену антироссийских санкций

Президент Болгарии готов поддержать отмену антироссийских санкций

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что готов поддержать отмену антироссийских санкций, но сам этот процесс инициировать не может. «Я с удовольствием поддержу любые действия по отмене этих санкций, но должно быть понятно, что президент самостоятельно не может инициировать подобные действия», – заявил Радев в интервью телеканалу BTV.

По его словам, механизм ЕС построен таким образом, что даже одна страна может запустить процесс отмены санкций, и рано или поздно это произойдет, так как взаимные ограничительные меры приносят только вред.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики, напоминает РИА «Новости». В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

София, Иван Гридин

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© 2017, РИА «Новый День»

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