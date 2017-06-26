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Афины утопают в мусоре из-за забастовки коммунальщиков

Афины утопают в мусоре из-за забастовки коммунальщиков

В Греции уже десять дней идет забастовка сотрудников коммунальных служб. В результате улицы Афин погрязли в мусоре. Власти призвали бастующих вернуться к работе.

Ранее правительство Греции приняло решение сократить государственные расходы, что привело к сокращению времени работы сотрудников коммунальных служб, они были вынуждены работать по краткосрочным договорам, передает Associated Press.

Греческие коммунальщики вышли на марш протеста, демонстранты требовали возобновления полного рабочего дня и заключения трудовых договоров на более долгий срок.

Сегодня парламент должен внести на рассмотрение законопроект, который отменит прежнее решение в отношении тысяч городских рабочих-коммунальщиков.

Пока же городские улицы буквально утопают в мусоре. Ситуация осложняется жаркой погодой, что сказывается на качестве воздуха в Афинах.

Афины, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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