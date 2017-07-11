Говорили о России и Сирии: школьник увидел в газете телефон шефа Пентагона и позвонил ему

В США школьник случайно обнаружил в газете номер телефона главы Пентагона Джеймса Мэттиса, после чего позвонил ему и взял 45-минутное интервью. Позже интервью с шефом американского оборонного ведомства вышло в школьной газете. Об этом сообщает газета The New York Post, ссылаясь на школьную газету в Мерсер Айленде.

Подросток Тедди Фишер раздобыл телефонный номер Мэттиса, наткнувшись на публикацию в газете The Washington Post. На фотографии, которой была проиллюстрирована одна из статей издания, школьник заметил охранника президента США Дональда Трампа с папкой бумаг в руках, а на одном из документов было написано имя главы Пентагона с его номером телефона. Юный американец переписал номер, позже снимок был удален с сайта газеты. После этого юноша отправил на номер СМС-сообщение с просьбой об интервью. Мэттис перезвонил школьнику. В итоге подросток и глава Пентагона беседовали 45 минут, обсуждая вопросы внутренней и внешней политики США.

В этом интервью Мэттис говорил и о России. Он напомнил, что русские помогали США в войне в Ираке, которая завершилась свержением режима Саддама Хусейна. По словам шефа Пентагона, Москва предоставила Пентагону полную информацию о радарах, ранее поставленных Ираку, и поэтому американские военные самолеты могли летать над Ираком, не попадая в поле зрения радаров.

Далее, упомянув Россию в контексте сирийского кризиса, Мэттис рассказал о целях Москвы в этой ближневосточной стране и объяснил, почему РФ помогает Дамаску. Глава Пентагона перечислил несколько причин. Он отметил, что в Сирии есть российские военные базы, а военное сотрудничество двух стран продолжается 30-40 лет. «Еще одна причина – это то, что Россия решила стать стратегическим конкурентом Соединенным Штатам и НАТО, и в этом регионе возможно соревнование», – добавил Мэттис, отметив, что при этом американские и российские военные продолжают контактировать с целью координации своих действий, сообщают «Ведомости». Впрочем, он полагает, что это соперничество будет не в интересах России и «в Москве это понимают». Однако на деле, уверяет шеф Пентагона, США в Сирии не ведут борьбу за свержение президента Башара Асада, а воюют против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), тогда как «Россия заявляет, что пришла в Сирию ради борьбы с ИГ, хотя на деле она в основном поддерживает Асада».

Стоит отметить, что в мае 2017 года СМИ сообщили, что помощник Трампа Кит Шиллер случайно раскрыл номер телефона шефа Пентагона, указанный на стопке бумаг в его руках. Иенно этот случай школьник имел ввиду.

Вашингтон, Наталья Аникина

Вашингтон. Другие новости 11.07.17

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