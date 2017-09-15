Главный долгожитель среди котов мира скончался в Великобритании

В Великобритании скончался старейший в мире кот по кличке Натмег. Как передает Mirror, ему было 32 года. Стало известно, что не столь давно домашний питомец перенес заболевание дыхательных путей. Кроме того, он страдал сердечной недостаточностью, в связи с чем его хозяева приняли решение усыпить любимца.

Семейная пара обнаружила Натмега в своем саду в 1990 году. Ветеринары определили, что на тот момент усатому-хвостатому было 5 лет. С тех пор Лиз и Ян не расставались с животным. «Натмег не был просто нашим котом. Он был полноценным членом семьи и никогда не позволял нам забывать об этом. Думаю, в этом и есть секрет его невероятно долгой жизни», – рассказал Ян.

Как напоминает «Российская газета», до Натмега главным долгожителем среди котов считался 26-летний Скутер из США. Этот факт содержится в Книге рекордов Гиннеса.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 15.09.17

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