Поездка на Сейшелы или Мадагаскар грозит заражением чумой

Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке опаснейшей инфекции на Сейшельских островах. Ведомство сообщило, что при планировании поездок следует учитывать, что Сейшелах зарегистрированы случаи заболевания чумой. Заболевание получило распространение с Мадагаскара, говорится на официальном сайте регулятора.

По данным Роспотребнадзора,10 октября Минздрав Сейшел подтвердил факт заболевания чумой трех человек. В связи с этим Минздрав государства обратился к аккредитованным в стране авиакомпаниям и турагентствам, чтобы те предупредили клиентов, а также предостерегли их от поездок на Мадагаскар.

На данный момент в главных аэропортах Сейшельских островов введен контроль за состоянием здоровья пассажиров, отмечает РБК. Также в стране закрыты школы до тех пор, пока не подтвердится, что преподаватели не контактировали с заболевшими чумой людьми.

В Роспотребнадзоре рассказали, что конце сентября тренер сейшельской спортивной команды умер в госпитале Антананариву на Мадагаскаре, где проходил региональный чемпионат по баскетболу. 8 октября власти этой страны констатировали, что причиной смерти мужчины стала чума. Члены команды, общавшиеся с тренером, после возвращения на родину были изолированы и находятся под наблюдением врачей в военном госпитале.

Напомним, о вспышке легочной формы чумы на Мадагаскаре, которая произошла в августе, сообщила в начале октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По данным организации, в этой стране случаи заражения чумой, в том числе бубонной, фиксируются каждый год (до 400 случаев). В основном они регистрируются в сельской местности, но в 2017 году очаг инфекции – в городах. По данным ВОЗ на 6 октября, чумой на Мадагаскаре заболели боле 200 человек, 33 из них умерли.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.10.17

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