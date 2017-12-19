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Вторник, 19 декабря 2017, 19:33 мск

В мире

В китайском Субее ввели карантин из-за вспышки чумы

На севере Китая зафиксирована вспышка чумы. Число заболевших растет. Об этом говорится в предупреждении Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что всего за 2017 год в провинции Ганьсу было три смертельных случая среди заболевших чумой. При этом в 2016 году этой инфекцией заразился лишь один человек, который выздоровел после лечения.

Последний летальный исход от септической формы чумы произошел в Китае 12 декабря. В итоге 12 человек, контактировавшие с умершим, были помещены под карантин. Карантин также был введен в госпитале города Субей, где проходил лечение умерший в последствии пациент.

«Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан (на эту информацию – прим. ред.) и просит учитывать ее при планировании поездок», – предупредили в ведомстве.

Как писал «Новый День», в начале октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке чумы на Мадагаскаре. Тогда от опасной болезни скончались 33 человека. Всего на острове было зарегистрировано свыше 200 случаев заболевания чумой.

Кроме того, в октябре Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке опаснейшей инфекции на Сейшельских островах. Ведомство сообщило, что при планировании поездок следует учитывать, что Сейшелах зарегистрированы случаи заболевания чумой. Заболевание получило распространение с Мадагаскара.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 18.12.17

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