Киргизия выбирает президента: явка к середине дня достигла почти 24%

В Киргизии сегодня проходят выборы президента. На высший пост в стране претендуют 11 кандидатов. Наблюдатели ожидают, что впервые в республике, пережившей две поствыборные революции, пройдет мирная передача власти.

Голосование началось в 08:00 по местному времени (05:00 мск) и продлится до 20:00 (17:00 мск). По данным ЦИК страны, явка по состоянию на 13:00 по местного времени составила 23,75%. К этому времени проголосовали 718 тысяч 588 избирателей. Всего для участия в выборах зарегистрированы более 3 млн избирателей, предоставивших свои биометрические данные, передает РИА «Новости».

На избирательном участке в Бишкеке уже проголосовал действующий президент Алмазбек Атамбаев. Его президентский срок заканчивается 1 декабря. По Конституции он не может повторно баллотироваться на высший государственный пост.

Отвечая на вопросы журналистов, Атамбаев заявил, что не собирается занимать «какую-то должность»: «Я не собираюсь стать ни президентом, ни премьер-министром». Он заверил, что останется в Киргизии, и заявил о готовности «ответить перед любым судом, перед судом своего народа», передает «Интерфакс». Атамбаев также заявил, что будет пресекать любые попытки дестабилизации ситуации в стране в послевыборный период. По его словам, в ночь на воскресенье в Бишкеке была задержана группа людей, которая занималась поисками оружия для организации беспорядков. «Тех, кто попытается это сделать, я хочу зачистить до конца, – сказал он (цитата по ТАСС). – Сажали и будем сажать. До 1 декабря у меня хватит времени, чтобы такие лица не портили праздник».

Главными претендентами на пост президента считаются два бывших премьера республики – кандидат от правящей пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), преемник нынешнего президента Сооронбай Жээнбеков и лидер оппозиционной партии «Республика – Ата журт», бизнесмен Омурбек Бабанов. Оппозиционер сегодня выразил мнение, что проходящие в республике президентские выборы не являются честными. Он обвинил правоохранительные органы во вмешательстве в выборы на юге страны и подготовке в отношении него и его сторонников провокаций.

Замминистра внутренних дел республики Алмаз Орозалиев, в свою очередь, заявил, что на выборах не зарегистрировано серьезных нарушений. По его словам, по всем поступающим заявлениям о нарушениях общественного порядка и избирательного законодательства принимаются соответствующие меры.

Стоит отметить, что впервые в истории выборы главы Киргизии проходят с использованием электронной информационно-избирательной системы, которая включает в себя автоматические считывающие урны (АСУ), специальные защищенные каналы передачи данных, программное обеспечение, центральный сервер и сайт. После окончания голосования урны автоматически передадут на сервер ЦИК предварительные итоги.

На выборах отсутствует порог явки. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, может быть назначен второй тур.

Принять участие в голосовании могут только те граждане, которые прошли биометрическую регистрацию.

Бишкек, служба информации РИА «Новый День»

Бишкек. Другие новости 15.10.17

Российская туристка загадочно погибла в Турции. / Конец света неминуем: огромный астероид упадет на Землю в 2079 году. / «Вечные враги»: Германия ведет против русских необъявленную войну. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»