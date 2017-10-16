Оппозиционер Бабанов пообещал не устраивать революцию в Киргизии после проигрыша на выборах

Кандидат в президенты Киргизии от оппозиционной партии «Республика Ата-Журт» бизнесмен Омурбек Бабанов, занявший второе место на выборах главы государства, признал свое поражение и пообещал не устраивать революцию.

«Выборы прошли, народ сделал свой выбор. Я занял то место, благодаря проголосовавшим за меня избирателям», – приводит слова политика «Интерфакс». Бабанов также пообещал не захватывать власть. «И сейчас, и в будущем не буду этого делать, – заверил он. – Не нужно подвергать гонениям тех, кто поддерживал кандидатов».

«Мы показали, что в Киргизии можно выходить на выборы, нужно предоставлять альтернативное видение развитие государства, – подчеркнул политик. – Мы однозначно победили, и победа заключается в том, что мы поменяли сознание людей».

Победу на выборах президента Киргизии одержал кандидат от правящей Социал-демократической партии, бывший глава правительства Сооронбай Жээнбеков, набравший 54,81%. Его основного соперника, Омурбека Бабанова поддержали 33,74% избирателей. На третьем месте – экс-секретарь Совета безопасности республики Адахан Мадумаров с 6,48%. По данным ЦИК республики, явка избирателей составила 55,93%. Выборы президента Киргизии прошли в воскресенье, 15 октября, на пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

Победитель выборов Сооронбай Жээнбеков заявил, что избиратели доказали, что только народ способен решать будущее своей страны. «Сегодня Кыргызстан доказал всему миру, что является демократическим суверенным государством, где только народ решает его судьбу. За шесть минувших лет в Киргизии достигнуто очень многое, и моя задача – все это сохранить и укрепить», – сказал он.

Бишкек, служба информации РИА «Новый День»

Бишкек. Другие новости 16.10.17

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