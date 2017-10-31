Facebook, Twitter и Google озвучат новые данные о влиянии РФ на выборы в США

Представители американских социальных сетей намерены предоставить конгрессу США новые данные о якобы имевшем место влиянии России на президентские выборы 2016 года, сообщает Associated Press.

По данным Facebook, предположительно связанная с Россией группа выложила более 80 тыс. рекламных сообщений во время и после выборов. Потенциальная аудитория этих постов, вероятно, составила 126 млн человек, а у 29 млн человек они появлялись напрямую в ленте новостей. Эти данные соцсеть намеревается предоставить юридическому комитету Сената США.

Twitter в свою очередь готовится рассказать, что выявила и заблокировала 2,75 тыс. аккаунтов, которые, по мнению компании, целенаправленно продвигали пророссийские взгляды во время американских выборов. Это примерно в 14 раз больше, чем соцсеть заявляла ранее, отметил источник агентства. С этих аккаунтов, утверждает Associated Press, в период с сентября по ноябрь прошлого года было размещено 1,4 млн твитов, связанных с выборами.

Google также не осталась в стороне. Компания сообщила, что выявила два аккаунта, которые, возможно, были связаны с Россией. Они потратили $4,7 тыс. на рекламу в ходе выборов президента США. Также компания обнаружила 18 Youtube-каналов, предположительно поддерживаемых Россией. На них размещено более 1 тыс. видео общей продолжительностью 43 часа. В период с июня 2015 года по ноябрь 2016 года они набрали порядка 309 тыс. просмотров в США.

Как передает «Интерфакс», представители Facebook, Twitter и Google в рамках расследования о возможном вмешательстве России в выборы в США выступят на трех слушаниях, которые пройдут 31 октября и 1 ноября.

Как отмечает «Газета.ру», для этих трех компаний, как, впрочем, и ряда других социальных сетей обвинения в помощи российским агентам являются серьезным ударом по репутации, так как эти платформы долгое время позиционировали себя как сервисы для распространения информации и объединения людей в мирных целях. Теперь компаниям придется бороться с теми, кто пользуется всеми существующими ресурсами и функциями в злых намерениях.

Этой проблемой ожидаемо озаботились и американские власти. В начале октября сенаторы Эми Клобушар и Марк Уорнер внесли межпартийный законопроект, обязывающий интернет-компании требовать удостоверение личности от тех, кто платит за политическую рекламу в соцсетях. Facebook в свою очередь уже пообещала усилить меры безопасности, а также объединить усилия с другими технологическими компаниями и оказывать содействие правоохранителям, если это потребуется.

Google ранее пообещала ввести повышенный контроль за политическими объявлениями, а также ввести полную прозрачность, чтобы точно знать кто именно и по какой цене покупает такую рекламу.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 31.10.17

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