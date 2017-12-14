Facebook озвучил затраты России на попытку повлиять на Brexit

Социальная сеть Facebook посчитала стоимость рекламных объявлений, которые могли быть размещены организациями из России в попытке повлиять на результаты голосования Brexit. Общая сумма трат составила менее 1 доллара.
Ранее британские парламентарии потребовали провести расследование о «вмешательстве» России в референдум о выходе Великобритании от Евросоюза. Народных избранников взволновали новости о том, что Москва якобы через социальные сети пыталась влиять на результаты выборов президента США, пишет Reuters.
Аккаунты, связанные с Internet research agency (Агентством интернет-исследований из Санкт-Петербурга) потратили 97 центов на размещение рекламы, которая была показана британским пользователям.
В общей сложности было размещено три рекламных объявления, они касались темы миграции и были направлены на американскую аудиторию. Реклама крутилась в течение четырех дней в мае 2016 года, отметили в Facebook.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 14.12.17
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