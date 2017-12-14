российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 декабря 2017, 08:57 мск

Политика

Facebook озвучил затраты России на попытку повлиять на Brexit

Facebook озвучил затраты России на попытку повлиять на Brexit
Фото: Reuters

Социальная сеть Facebook посчитала стоимость рекламных объявлений, которые могли быть размещены организациями из России в попытке повлиять на результаты голосования Brexit. Общая сумма трат составила менее 1 доллара.

Ранее британские парламентарии потребовали провести расследование о «вмешательстве» России в референдум о выходе Великобритании от Евросоюза. Народных избранников взволновали новости о том, что Москва якобы через социальные сети пыталась влиять на результаты выборов президента США, пишет Reuters.

Аккаунты, связанные с Internet research agency (Агентством интернет-исследований из Санкт-Петербурга) потратили 97 центов на размещение рекламы, которая была показана британским пользователям.

В общей сложности было размещено три рекламных объявления, они касались темы миграции и были направлены на американскую аудиторию. Реклама крутилась в течение четырех дней в мае 2016 года, отметили в Facebook.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.12.17

Еще один новоуральский депутат может лишиться кресла: соперник нашел сведения о его судимости. / В Москве противники фильма об украинских карателях сели на 7 суток – режиссёр фильма получила награду. / Самые крутые слухи недели: все, что нажито непосильным трудом…. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Facebook, Twitter и Google озвучат новые данные о влиянии РФ на выборы в США

Facebook передаст властям США материалы о «российском вмешательстве» в выборы

Метки / Европа

Эксперты: Авария на газовом хабе в Австрии поможет в строительстве новых газопроводов

Взрыв на распределительном хабе оставил без российского газа часть Европы

Москва рассказала Парижу, кто победил в Сирии

Западные СМИ обвинили генерала РФ в крушении «Боинга» над Донбассом

Крах биткоина, женщины-начальники и китайский прорыв: банкиры сделали прогноз на 2018 год

Вместо ЕС могут появиться «Соединенные штаты Европы»

Титов попросит Путина простить бежавших в Лондон бизнесменов

В Европе назвали самые пьющие страны

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Технологии, Европа,

Новости партнеров