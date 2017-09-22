Facebook передаст властям США материалы о «российском вмешательстве» в выборы

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что собирается передать Конгрессу информацию о политической рекламе, якобы купленной российскими компаниями в социальной сети в период президентских выборов в США.

Цукерберг, выступая в прямом эфире на Facebook из штаб-квартиры компании в Менло-Парке в Калифорнии, заявил, что граждане РФ якобы заказывали рекламу в соцсети через фальшивые аккаунты с целью влияния на ход выборов президента США. Речь идет о трех политических рекламных объявлениях, данные по которым Facebook передаст Конгрессу.

«Мы продолжим расследовать то, что произошло в Facebook на этих выборах. Мы можем выяснить больше, и если мы это сделаем, мы продолжим работать с правительством», – отметил Цукерберг.

Стоит отметить, что ранее исполнительный директор Facebook уже сотрудничал с американскими властями по теме «вмешательства» России в предвыборную кампанию. Так 16 сентября данные о размещении в соцсети политической рекламы получил спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается этим делом.

По словам Цукерберга, отныне Facebook будет требовать от политических рекламодателей раскрывать источник, который оплачивает размещение. В американском праве действительно есть норма, указывающая на это, однако раньше она применялась только в отношении телевидения. «Мы будем работать <...>, чтобы создать новый стандарт прозрачности в онлайн-рекламных кампаниях», – заключил глава Facebook.

В свою очередь Москва отрицала закупку рекламы в соцсети для агитации на президентских выборах в США. Более того, Кремль отрицает какую-либо причастность к хакерским атакам на штаб Демократической партии с целью склонения избирателей в пользу республиканца Дональда Трампа.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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