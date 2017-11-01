Переехавший пешеходов в Нью-Йорке узбек сопереживал ИГ

Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке Сафулло (Сейфулло) Саипов оставил в автомобиле, на которой наехал на пешеходов, записку. В ней он признался, что совершил нападение от имени запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России, террористической организации «Исламское государство» (ИГ), передаёт NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«По данным источников в правоохранительных органах, мужчина, совершивший наезд на людей, в результате которого погибли 8 человек и 11 получили ранения, оставил в машине записку о том, что совершает это нападение от имени ИГ (запрещена в России)», – передает агентство.

Washington Post также пишет, что в записке также говорится о приверженности Саипова «Исламскому государству» (запрещена в РФ). Как передают СМИ США, исполнителем теракта является 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году.

По данным телеканала Fox News, у Саипова имелась просроченная грин-карта. «По нашей информации, у него была просроченная грин-карта. В последние годы он жил в штате Нью-Джерси недалеко от Нью-Йорка», – рассказали журналисты телезрителям. Ранее в СМИ появилась информация, что прибывший из Узбекистана Саипов проживал во Флориде.

Fox News, в свою очередь, утверждает, Саипов мог проживать в штате Нью-Джерси. «Он провел какое-то время в городе Тампа (штат Флорида). Но по информации, которая есть у нас, он жил в Нью-Джерси», – сообщил телеканал.

Телеканал CBS News узнал, что Саипов работал водителем на Uber. Представитель компании подтвердил журналистам, что прошел проверку биографических данных. Сообщается, что его забанили в приложении Uber. Компания контактирует с ФБР и правоохранительными органами

Как передает РИА «Новости» посольство Узбекистана в Вашингтоне, как и консульства, в том числе и в Нью-Йорке пока не комментируют случившееся. По версии властей Нью-Йорка, террорист действовал в одиночку версии, что устроивший теракт в городе террорист действовал один. «У нас нет никаких свидетельств, что это было что-то другое, кроме как действия одиночки», – заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в эфире телеканала CNN.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что водитель грузовика, совершивший наезд на людей в Нью-Йорке, был сумасшедшим. «В Нью-Йорке, похоже, очень больным и невменяемым человеком совершена еще одна атака. Правоохранительные органы внимательно следят за этим. НЕ В США!" – заявил глава Белого дома

Во вторник, 31 октября, водитель пикапа выехал с магистрали на велодорожку, где начал сбивать людей, затем врезался в школьный автобус. Жертвами атаки стали восемь человек, пострадали как минимум 11. Нападавший был задержан и дает показания.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 31.10.17

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