Трамп потребовал казнить террориста Саипова

Вашингтон (Новый День, Иван Гридин) Президент США Дональд Трамп заявил, что обвиняемый в совершении теракта в Нью-Йорке Сайфулло Саипов, жертвами которого стали восемь человек, заслуживает смертной казни. «Нью-йоркский террорист был рад, когда просил повесить флаг ИГ (запрещена в РФ) в своей больничной палате. Он убил восемь человек, сильно ранил 12. Его нужно приговорить к смертной казни!» – написал американский лидер в своем Twitter.

Ранее Саипову были предъявлены обвинения в терроризме, ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь. «После атаки прошло только 24 часа, расследование активно продолжается. Мы посмотрим, по каким пунктам ему будут в итоге предъявлены обвинения. Некоторые из них могут караться смертной казнью, некоторые – пожизненным сроком как максимальной мерой», – заявил Трамп.

Установлено, что Сайфулло Саипов решился на атаку, посмотрев пропагандистскую программу запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России террористической организации «Исламское государство». Правоохранители нашли в его телефоне десятки связанных с ИГ (запрещена в РФ) видеозаписей и изображений, в том числе с казнями, совершенными боевиками. Об этом говорится в представленном суду документе Федерального бюро расследований США.

«Саипов решил совершить теракт, просматривая видео ИГ (запрещена в РФ) на своем телефоне. Около года назад Саипов начал планировать атаку в США, а около двух месяцев назад решил использовать грузовик», – говорится в документе. В ФБР рассказали, что в сотовом телефоне Саипова нашли около 90 видеозаписей и примерно 3,8 тысячи фотографий, многие из которых оказались связанной с ИГ (запрещена в РФ) пропагандой, включая изображения символики ИГ (запрещена в РФ) и ее лидера.

В документах также говорится, что Саипов планировал ехать сквозь толпу по меньшей мере несколько сотен метров и намеренно выбрал для совершения теракта массовый праздник Хэллоуин, передает РИА «Новости». В ФБР также заявили, что нашли объявленного в розыск после нью-йоркского теракта гражданина Узбекистана Кадирова и продолжают собирать информацию о нем. Ранее в среду помощник директора ФБР Бил Свини сообщил, что власти «более не ищут» ранее объявленного в розыск Мухаммадзоира Кадирова. Позднее, отвечая на вопросы, он уточнил, что мужчина «найден». Какие-либо подробности он сообщать не стал. По данным СМИ, Кадиров – один из немногих друзей Сайфулло Саипова.

Отметим, что власти США не исключают, что Узбекистан может быть включен в список стран, чьим гражданам запрещено въезжать в США. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. На вопрос, будет ли Узбекистан добавлен в данный список, госпожа Сандерс ответила: «Мы на данный момент к этому не призываем, но мы, конечно, этого не исключаем».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемый в совершении теракта Сайфулло Саипов прибыл в страну благодаря Диверсификационной лотерее (Diversity Visa Lottery Program), также известной как «лотерея грин-карт». Эта программа, существующая с 1990-х годов, позволяет получить право на постоянное жительство и работу в США. По данным Госдепартамента США, в 2016 году 46,7 тыс. человек получили иммиграционные визы на основании выигрыша в этой лотерее.

Из них 2,4 тыс.– граждане Узбекистана (россиян – 1,4 тыс.). Утверждается, что победители в лотерее определяются методом случайной выборки компьютером.

Как писал «Новый День», во вторник днем в Нью-Йорке произошел теракт. Грузовик, которым управлял Саипов, выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен и проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены.

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