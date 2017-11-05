Посол раскрыл темы будущей беседы Путина и Трампа

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о темах, которые могут обсудить президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе предстоящей встречи. Дипломат сделал это кулуарах конференции российско-американской ассоциации ученых (RASA-USA). Он считает, что лидеры двух стран, вероятно, обсудят борьбу с международным терроризмом, ситуацию в Сирии и КНДР.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что если встреча между президентами будет согласована, можно с большой долей уверенности предположить, что они обсудят ситуацию вокруг Северной Кореи. Как писал «Новый День, Трамп ожидает встречи с Путиным на полях экономического саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме на следующей неделе.

«Думаю, ожидается, что мы встретимся с Путиным, да. Мы хотим помощи Путина по КНДР, и мы будем встречаться со многими разными лидерами», – заявил Трамп перед вылетом в Японию. Как передает РИА «Новости», он начал свое азиатское турне вместе со своей женой Меланьей. Сейчас он находится в Японии. Он сыграл с министром страны Синдзо Абэ в гольф и пообщался за обедом о делах.

Также известно, что в понедельник состоятся встреча Трампа с императорской семьей и японо-американский саммит. Кроме того, американский президент и японский премьер встретятся с семьями японцев, похищенных в прошлом северокорейскими агентами. Затем Трамп отправится в Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины. Продолжительность турне составит 13 дней. В июле на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге прошла первая встреча Путина и Трампа. Она длилась больше двух часов. На переговорах двух лидеров также присутствовали глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Выступая перед журналистами, Трамп заявил, что встретиться с Путиным для него – честь, и выразил надежду на позитивный исход встречи. Российский президент, в свою очередь, отметил, что надеется обсудить со своим американским коллегой самые острые вопросы двусторонних отношений и также ждет позитивного результата по ее итогам.

В мире. Другие новости 04.11.17

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