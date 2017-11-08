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NewDayNews.ru

Среда, 8 ноября 2017, 10:37 мск

российское информационное агентство 18+

Политика

Путин готов к переговорам с Трампом во Вьетнаме, заявил Лавров

Путин готов к переговорам с Трампом во Вьетнаме, заявил Лавров
Фото: kremlin.ru

Глава МИ России Сергей Лавров заявил о готовности президента РФ Владимира Путина к встрече с американским коллегой Дональда Трампа на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.

«Мы слышим заявления самого Дональда Трампа о том, что он планирует такую встречу с президентом Путиным провести. Президент Путин к этому готов», – цитирует министра иностранных дел России «Интерфакс». Лавров добавил, что протокольные службы обоих стран «находятся в контакте». Как только переговоры лидеров России и США окончательно согласуют, журналистам об этом сообщат, пообещал Лавров.

Как сообщал «Новый День», Трамп заявил о возможности встречи с Путиным на саммите АТЭС в середине прошлой недели. По его словам, он хочет обсудить с российским коллегой вопросы по Северной Корее, Сирии и Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил проведение переговоров, отметив, что возможная встреча глав РФ и США во Вьетнаме прорабатывается. Посол России в США Анатолий Антонов допустил, что лидеры двух стран обсудят борьбу с международным терроризмом, Сирию и КНДР.

Cаммит АТЭС во вьетнамском Дананге 10-11 ноября. В мероприятии примут участие представители 21 государства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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