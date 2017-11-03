Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 3 ноября 2017, 13:35 мск

российское информационное агентство 18+

Политика

«Ведем согласование»: в Кремле рассказали о скорой встрече Путина и Трампа

«Ведем согласование»: в Кремле рассказали о скорой встрече Путина и Трампа
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявило о ведущейся проработке возможной встречи глав РФ и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме.

«Мы не исключаем возможности проведения такой встречи. Действительно, она сейчас согласовывается, – сказал представитель Кремля журналистам. – Как только прояснятся в результате взаимного согласования все детали, мы сообщим».

По словам Пескова, важность любого контакта президентов России и США «для всех международных дел трудно переоценить».

Ранее Трамп заявил о возможной встрече с Путиным «на полях» саммита АТЭС. Президент США, по его признанию, хочет обсудить с российским коллегом вопросы по Северной Корее, Сирии и Украине.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил, что договоренности о встрече американского и российского президента пока нет. Песков также заявлял, что график встреч на саммите АТЭС пока прорабатывается.

Напомним, первая встреча президентов США и России состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и на Корейском полуострове, а также борьбу с терроризмом, кибербезопасность и ряд других вопросов. По словам обеих сторон, переговоры оказались конструктивными.

Саммит АТЭС состоится во Вьетнаме 10-11 ноября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.11.17

Обвиняемый во взятках мэр Владивостока ушел в отставку. / Неудобный юбилей: Кремль, РПЦ и бывшие братские республики «объединились» в игнорировании Октябрьской революции. / К 100-летнему юбилею Октября единороссы сплотились с коммунистами. Китайскими. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Трамп намерен поговорить с Путиным на полях саммита АТЭС

В рубриках

Москва, Центр России, Политика, Россия,

Новости партнеров

Политика, все новости

Дальний Восток /

Обвиняемый во взятках мэр Владивостока ушел в отставку

Revolution-1917 /

Неудобный юбилей: Кремль, РПЦ и бывшие братские республики «объединились» в игнорировании Октябрьской революции

Екатеринбург /

К 100-летнему юбилею Октября единороссы сплотились с коммунистами. Китайскими

Екатеринбург /

В День народного единства центр Екатеринбурга «захватят» патриотические организации

Revolution-1917 /

Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью РИА «Новый День»: «Раскол нам пытаются навязать извне»

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?

Все новости