«Ведем согласование»: в Кремле рассказали о скорой встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявило о ведущейся проработке возможной встречи глав РФ и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме.

«Мы не исключаем возможности проведения такой встречи. Действительно, она сейчас согласовывается, – сказал представитель Кремля журналистам. – Как только прояснятся в результате взаимного согласования все детали, мы сообщим».

По словам Пескова, важность любого контакта президентов России и США «для всех международных дел трудно переоценить».

Ранее Трамп заявил о возможной встрече с Путиным «на полях» саммита АТЭС. Президент США, по его признанию, хочет обсудить с российским коллегом вопросы по Северной Корее, Сирии и Украине.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил, что договоренности о встрече американского и российского президента пока нет. Песков также заявлял, что график встреч на саммите АТЭС пока прорабатывается.

Напомним, первая встреча президентов США и России состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и на Корейском полуострове, а также борьбу с терроризмом, кибербезопасность и ряд других вопросов. По словам обеих сторон, переговоры оказались конструктивными.

Саммит АТЭС состоится во Вьетнаме 10-11 ноября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.11.17

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