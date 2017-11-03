Трамп намерен поговорить с Путиным на полях саммита АТЭС

Президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите АТЭС, который пройдет во Вьетнаме. Американский лидер заявил, что хочет обсудить КНДР, Сирию и Украину.

​«У нас может состояться встреча с Путиным. Повторю, Путин очень важен для нас, так как он может помочь нам с Северной Кореей, он может помочь нам в Сирии и мы должны поговорить об Украине», – сказал Трамп в интервью Fox News.

Президент США собирается в 12-дневный тур по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, в ходе путешествия он посетит Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам, Филиппины, а также американский штат Гавайи.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил, что договоренности о встрече американского и российского президента пока нет. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заявлял, что график встреч на саммите АТЭС пока прорабатывается.

Напомним, первая встреча президентов США и России состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и на Корейском полуострове, а также борьбу с терроризмом, кибербезопасность и некоторые другие вопросы. По словам обеих сторон, переговоры оказались конструктивными.

Саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября. В мероприятии примут участие представители 21 государства.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 02.11.17

Новый штурм Зимнего дворца в Санкт-Петербурге 7 ноября отменили (СКРИН). / Менеджеры Отечества: почему русская интеллигенция дважды разрушала Россию. / Президентский «бабий бунт»: выборы Путина будут «сюрпризными». Известный политконсультант прокомментировал женскую претензию на пост главы государства. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»