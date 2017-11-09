Путин и Трмп договорились о дате встречи

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 10 ноября. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, «время сейчас согласовывается», передает РИА «Новости».

Как писал «Новый День» ранее глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Путин готов встретиться с Трампом на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, который пройдет 10-11 ноября.

Трамп в свою очередь заявил о возможности встречи с Путиным на саммите АТЭС в середине прошлой недели. По его словам, он хочет обсудить с российским коллегой вопросы по Северной Корее, Сирии и Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил проведение переговоров. Посол России в США Анатолий Антонов допустил, что лидеры двух стран обсудят борьбу с международным терроризмом, Сирию и КНДР.

По словам Трампа, Москва может помочь усилить давление на Пхеньян. Помимо этого, он намеревается обсудить с Путиным мирное урегулирование на Украине. Последний раз лидеры общались на полях саммита G20 в Германии в июле. В Москве считают, что отношения России и США находятся на «беспрецедентно низком уровне». В 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине Вашингтон ввел в отношении Москвы санкции, которые затем неоднократно расширялись. Россия приняла ответные меры.

Отметим, что сегодня Дональд Трамп находится с рабочим визитом в КНР. Там он встретился с китайским лидером Си Цзиньпином.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.11.17

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