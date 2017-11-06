Терпение закончилось: США и Япония договорились задавить КНДР / «Сейчас не время диалога ради диалога»

Президент США Дональд Трамп объявил о завершении «эры стратегического терпения» в отношении КНДР. С таким заявлением глава Белого дома выступил в Токио 6 ноября после встречи с японским премьером Синдзо Абэ. Трамп назвал ядерную программу Северной Кореи угрозой для всего мира.

«Некоторые считают мои слова слишком жесткими. Но посмотрите, что произошло за 25 лет мягких переговоров. Посмотрите, где мы теперь», – подчеркнул Трамп, передает CNN. По его словам, США больше не будут терпеть «провокации КНДР».

Трамп и Абэ во время переговоров договорились оказать на КНДР максимальное давление. «Сейчас не время диалога ради диалога»,– заявил Абэ на совместной пресс-конференции с Трампом в Токио.

Японский премьер при этом допустил возможность военного решения проблемы КНДР, тем самым поддержав позицию Трампа. «В отношении Северной Кореи все варианты лежат на столе», – сказал Абэ. Трамп ранее неоднократно заявлял, что США рассматривают в отношении КНДР все варианты действий, в том числе применение военной силы. Данные заявления звучали в ответ на угрозу Пхеньяна нанести удар по американским военным базам на острове Гуаме в Тихом океане.

Премьер-министр Японии также объявил о введении новых санкций против Пхеньяна. В частности, будут заморожены счета 35 граждан и организаций.

Кроме того, Япония согласилась закупать новые вооружения у США, чтобы сбивать ракеты КНДР, которые пролетают над ее территорией. Ранее американский президент раскритиковал власти Японии за отказ сбивать ракеты КНДР, траектория полета которых проходила над территорией страны. «Почему не приняли меры и не сбили ракеты, пролетающие над территорией страны? Это страна самураев, мне их не понять», – заявлял Трамп. В ходе сегодняшних переговоров он призвал Токио расширить закупки американских вооружений, чтобы иметь возможность сбивать летящие из КНДР ракеты. Абэ по итогам встрчи с президентом Трампом заявил, что Япония будет перехватывать и уничтожать северокорейские ракеты в случае необходимости, тесно координируя свои действия с США.

Китай, комментируя итоги переговоров лидеров Штатов и Японии, призвал вернуть решение ядерной проблемы Корейского полуострова за стол переговоров. «Ситуация на Корейском полуострове уже крайне сложная и чувствительная. Мы надеемся, что в нынешних условиях все заявления и действия соответствующих сторон будут способствовать разрядке обстановки и помогут вернуть решение проблемы Корейского полуострова на путь переговоров», – заявила в понедельник официальный представитель МИД Хуа Чуньин (цитата по РИА «Новости»).

Стоит отметить, что отношения между США и Северной Кореей в последние месяцы резко обострились после прошедших в Северной Корее серии испытаний ядерного оружия и баллистических ракет.

Токио, служба информации РИА «Новый День»

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