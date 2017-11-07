Япония расширила санкции в отношении Северной Кореи

Правительство Японии сегодня, 7 ноября, добавило в санкционный список в отношении КНДР 9 организаций и 26 частных лиц, официальное объявление об этом по итогам заседания правительства сделал его генеральный секретарь Ёсихидэ Суга.

«Сегодня на заседании правительства 9 организаций и 26 человек из КНДР были включены в список лиц и организаций, активы которых должны быть заморожены. Ядерная и ракетная проблема КНДР стала небывалой до сих пор важной и приближающейся угрозой. Совершенно неприемлемым является то, что Северная Корея игнорирует предупреждения мирового сообщества и продолжает провокационные действия», – приводит РИА «Новости» слова генсека.

Ёсихидэ Суга также отметил, что нет прогресса и по решению важнейшей для Японии проблемы освобождения удерживаемых в Северной Корее японских граждан. «Наша страна изучала (вопрос о санкциях – ред.) после того, как мы внимательно следили за реакцией Северной Кореи после принятия собственных санкций Японии 25 августа и резолюции Совета безопасности ООН в сентябре», – уточнил Суга.

Вскоре утверждения очередного пакета санкций КНДР 3 сентября провела шестое ядерное испытание, а 15 сентября – испытание баллистической ракеты, которая во второй раз перелетела через территорию Японии. Суга пояснил, что новые санкции связаны с «необходимостью усилить давление на КНДР на фоне визита президента США в Японию и укреплением единства двух стран». На итоговой совместной с Дональдом Трампом пресс-конференции в Токио премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его страна введет дополнительные санкции против КНДР.

Токио, Иван Гридин

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