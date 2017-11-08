Россия вооружилась неядерной системой стратегического сдерживания

В России создана новая неядерная система стратегического сдерживания, основу которой составили оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», а также крылатые ракеты «Калибр» и Х-101. Всего за минувшие пять лет армия получила более 300 новых образцов вооружения и техники, а к 2020 году степень оснащенности войск современным оружием составит 70%. Вооруженные силы получили в достаточном количестве высокоточное оружие большой дальности, способное наносить удары на расстоянии до четырех тысяч километров. Такое заявление на заседании коллегии Минобороны РФ сделал начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Прежде всего речь идет об оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер-М», подводных и надводных кораблях, несущих крылатые ракеты «Калибр». В штатном режиме проходит модернизация самолетов под применение новой дальнобойной крылатой ракеты Х-101. Ее возможности были прекрасно продемонстрированы во время операции в Сирии и наделавших много шуму учениях «Запад-2017», напоминает «Российская газета».

Благодаря перевооружению количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет – более чем в 30 раз. «Достигнутый потенциал высокоточного оружия позволил нарастить группировки средств его применения в стратегически важных районах – на Балтике, в Баренцевом, Черном и Средиземном морях. Они обеспечивают контроль морского и воздушного пространства. Основу группировок составляют корабли с крылатыми ракетами «Калибр», современные береговые ракетные комплексы «Бастион» и системы противовоздушной обороны С-400», – рассказал Валерий Герасимов.

Кроме того, ликвидированы разрывы радиолокационного поля на севере и юге России и обеспечено перекрытие зон обзора воздушного пространства. По словам Герасимова, развитие высокоточного оружия и ведущиеся разработки гиперзвуковых ракет «позволят перенести основную часть задач стратегического сдерживания из ядерной в неядерную сферу». «Появление у России практически нового щита в корне меняет расстановку сил в Европе и Азии. Мы долго говорили на различных площадках о системах сдерживания. Мы долго предупреждали о возможности асимметричного ответа на поползновения блока. Остается только поздравить наших западных «партнеров», – пишет аналитик «Военного обозрения» Александр Ставер.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.11.17

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