Россия ответила НАТО: Наша территория – наши правила. Разместим «Искандеры», где захотим

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов ответил на призыв НАТО к России быть прозрачной в вопросе размещения оперативно-тактических комплексов «Искандер» на территории Калининградской области.

«Искандеры» появились там в связи с тем, что НАТО расширяет свою военную активность вблизи наших границ. Поэтому военная активность снизится, и они эту компоненту будут удалять, у нас будет меньше поводов для озабоченности. Мы, стоит отметить, – и это главное – делаем это на своей суверенной земле. Тогда как системы ПРО США располагаются вдали от их границ. А воинский контингент находится вокруг всего периметра России», – приводит RT слова сенатора.

В Госдуме на призыв НАТО ответили схожим образом. Так, по словам зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, Россия не обязана предоставлять НАТО информацию о размещении ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Он подчеркнул, что не видит оснований для предоставления данных такого рода, так как реальных действий со стороны альянса для начала конструктивного диалога нет. «НАТО действует опять же по своим двойным стандартам, на словах говоря одно, а на деле организуя совсем другое», – приводит РИА «Новости» слова парламентария.

Он также отметил, что действия России, в отличие от США, не противоречат нормам международного права. «При этом наше право (решать, – ред.), где располагать («Искандеры», – ред.), в каком количестве, исходя из национальных интересов нашего государства, но при неукоснительном соблюдении норм международного права», – отметил депутат.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к транспарентности в вопросе размещения «Искандеров» под Калининградом. «Мы видели, как они доставляли «Искандеры» в Калининград и увозили обратно. Мы отметили, что они заявили об этом, и что они инвестируют в инфраструктуру и усиливают военное присутствие в Калининграде. Я не буду комментировать вопрос о том, разместили ли они сейчас «Искандеры», это наши разведданные», – заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции, добавив, что Москва должна быть открытой в данной ситуации.

Напомним, в начале февраля в Госдуме подтвердили, что Россия разместила комплексы «Искандер» в Калининградской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.

В НАТО уже неоднократно заявляли, что обеспокоены передислокацией «Искандеров» под Калининград. В Москве в ответ на это отмечали, что Россия делает все необходимое, чтобы обезопасить себя на фоне экспансии альянса в сторону ее границ. При этом глава МИД Сергей Лавров напомнил, что в отличие от США, Москва размещает оружие на своей территории. Базирование ракетного комплекса в Калининградской области произошло на фоне усиления группировки НАТО в Прибалтике. В октябре Минобороны сообщило, что альянс развернул у российских границ целую дивизию вооруженных сил. Например, в Польше дислоцируются уже две американских бронетанковых бригады.

По словам члена президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковника запаса Андрея Головатюка, решения России о размещении вооружений на своей территории суверенны, а страны Запада не в праве выдвигать какие-либо требования по данному вопросу. «Они (страны НАТО – ред.) сами в этом виноваты, потому что поводом для размещения нашего вооружения на территории Калининградской области послужило размещение новых баз НАТО в Европе. Это была ответная мера, которую РФ вынуждена была принять в целях обеспечения своей национальной безопасности. Поэтому о каких-то требованиях говорить просто неэтично», – полагает Андрей Головатюк.

Москва, Иван Гридин

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