Роспотребнадзор: В Европе разбушевалась корь

В Европе сложилась напряженная ситуация по заболеваемости корью. Такое сообщение распространил Роспотребнадзор. Так, по информации Всемирной организации здравоохранения, в ряде стран мира в 2016-2017 годах продолжают регистрироваться вспышки кори: в Румынии – около 5 тыс. случаев, в Италии – более 4,8 тыс. случаев, Украине – более 1,6 тыс. случаев, Германии – более 950 случаев, Таджикистане – 685 случаев, Франции – 420 случая, Бельгии – 365 слслучаев и других странах. В 2017 году зарегистрировано 30 летальных исходов от кори, из них 22 – в Румынии, 3 – в Италии и по одному случаю – в Германии, Португалии, Франции и Испании.

Кроме того, непростая ситуация складывается в Сербии. По данным Института здравоохранения страны, зарегистрировано 65 случаев кори, среди которых имеются летальные исходы, заболеваемость регистрируется в Белграде, Кралево, Буяновиц, а также Косово. Преимущественно, заболевают не привитые против кори люди, которые сами же отказались от вакцинации.

В связи с эпиднеблагополучием по кори в странах Европейского региона, зафиксированы факты завоза на территорию Российской Федерации данной инфекции, что регулярно подтверждается результатами молекулярно-генетических исследований.

В связи с изложенным, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендует россиянам при планировании поездок в зарубежные страны, в том числе, в Сербию, привиться от кори (если такой прививки нет или человек не болел корью).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.11.17

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