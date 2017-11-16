В Африке разбушевался смертельный вирус

В странах Центральной Африки (Уганда и Кения) зарегистрировано массовое заболевание людей лихорадкой Марбург. Четыре случая гибели людей от этого вируса были лабораторно подтверждены в Уганде, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Погибшие являлись родственниками и проживали в округе Квин на востоке Уганды. Предположительно, один из погибших имел контакт с летучими мышами при посещении Кении, а другие оказывали ему помощь во время болезни.

Сейчас специалисты ведут поиски людей, контактировавших с заболевшими в восточной части Уганды и на западе Кении, где в настоящее выявлено около 200 человек с подозрением на заболевание. За всеми заболевшими людьми установлено медицинское наблюдение. Министерствами здравоохранения обеих стран при поддержке ВОЗ и общественной организации «Врачи без границ» принимаются меры по локализации вспышки.

Последняя вспышка вируса Марбург в Уганде была зафиксирована в 2014 году, в Кении – в 80-х годах прошлого столетия. Роспотребнадзор обращает внимание россиян на вспышку опасной инфекции и просит учитывать данную информацию при планировании поездок, сообщает пресс-служба ведомства.

Лихорадка Марбург – острое зоонозное вирусное заболевание, характеризующееся тяжёлым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Естественным резервуаром вируса лихорадки Марбург считаются плодоядные летучие мыши. Вирус передается людям от летучих мышей и может передаваться от больного человека другому человеку через близкие контакты. Специального противовирусного лечения или вакцины не существует.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.11.17

У итальянцев появился официальный государственный гимн. / Совет WADA отказал в правах РУСАДА. Участие России в ОИ-2018 под угрозой. / Астрономы нашли пригодную для жизни планету рядом с Землей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»