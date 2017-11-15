Болезнь легионеров атаковала посетителей американского Диснейленда

Роспотребнадзор сообщил о вспышке болезни легионеров в американском Диснейленде. В ведомстве рассказали, что органы здравоохранения штата Калифорния подтвердили информацию о 12-ти случаях легионеллеза зарегистрированных в городе Анахайм. Из числа заболевших 9 человек посещали парк развлечений Диснейленд и останавливались в отеле Оранж Конти (Orange County). Остальные трое – местные жители. 10 пострадавших были госпитализированы, один из которых скончался. Возраст заболевших колеблется в пределах от 52 до 94 лет.

В Роспотребнадзоре уточнили, что причиной заболевания явилась бактерия легионелла. Ее обнаружили в башнях для охлаждения воздуха (градирнях) отеля в 36 метрах от территории, которую могли посещать туристы и сотрудники Диснейленда.

В сентябре Центр по контролю за заболеваниями США уведомил Министерство здравоохранения США о вспышке легионеллеза у туристов, останавливавшихся в отеле Ораж Контив Анахайм. Управляющая Диснейлендом кампания сообщила, что в связи с сентябрьской вспышкой две градирни были остановлены, и там проводилась дезинфекция. Установки вновь введены в строй 5 ноября, а 7 ноября – вновь закрыты в связи с новыми случаями легионеллеза. По сообщению администрации Диснейленда, указанные градирни обработаны дезинфицирующими средствами и в настоящее время законсервированы.

В качестве контрольной меры Министерство здравоохранения США уведомило медицинские учреждения страны о целесообразности повышенного внимания к обратившимся за медицинской помощью лицам с симптомами легионеллеза, которые до этого посещали Диснейленд в Анахайме.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе Роспотребнадзор предупредил о вспышках заболеваемости легионеллезом в Испании и Португалии. Так, с середины сентября по первую декаду октября 2017 года было зарегистрировано более 13 случаев заражения легионеллезом среди туристов, посетивших остров Майорка. Заболевший легионеллезом турист из Великобритании, несмотря на усилия медиков, скончался. Минздрав Португалии также подтвердил факт вспышки легионеллеза. Она была зафиксирована в одной из больниц Лиссабона. Опасную инфекцию обнаружили у 26 пациентов и двух медицинских работников.

Отметим, что легионеллез – острое инфекционное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения. Возбудитель может присутствовать в водопроводной воде, системах кондиционирования воздуха, в фонтанах. Инкубационный период составляет от 2 до 10 дней. Подчеркивается, что заболевание не передается от человека к человеку.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.11.17

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