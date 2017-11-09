Роспотребнадзор: В Европе разбушевалась смертельно опасная зараза

Роспотребнадзор предупреждает о вспышках заболеваемости легионеллезом в Испании и Португалии. Об этом говорится в сообщении ведомства. По данным органов здравоохранения испанского острова Майорка, с середины сентября по первую декаду октября 2017 года было зарегистрировано более 13 случаев заражения легионеллезом среди туристов. Возбудителя инфекции обнаружили в пробах, взятых в одном из отелей острова. Заболевший легионеллезом турист из Великобритании, несмотря на усилия медиков, скончался.

Минздрав Португалии также подтвердил факт вспышки легионеллеза. Она была зафиксирована в одной из больниц Лиссабона. Опасную инфекцию обнаружили у 26 пациентов и двух медицинских работников. Отмечается, что это самая крупная вспышка легионеллеза в Португалии за последние годы. По предварительным данным, зараза распространилась из-за проблем с водоснабжением больницы.

В связи с этим в Роспотребнадзоре призвали российских туристов принять к сведению данную информацию при планировании поездок.

Отметим, что легионеллез – острое инфекционное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения. Возбудитель можжет присутствовать в водопроводной воде, системах кондиционирования воздуха, в фонтанах. Инкубационный период составляет от 2 до 10 дней. Подчеркивается, что заболевание не передается от человека к человеку.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.11.17

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