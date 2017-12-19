На курорте Майорки от болезни легионеров скончался турист, еще 19 заразились

На курорте Пальма-Нова на Майорке 19 человек заразились болезнью легионеров, один британский турист скончался. Выяснилось, что источником заболевания была ванна-джакузи.

Вспышка зафиксирована в одном из отелей Пальма-Нова. Известно, что 70-летний британец скончался, остальные госпитализированы. Власти приняли решение закрыть гостиницу, где распространилась инфекция, сообщает The Sun.

В общей сложности в отелях района Пальма-Нова в последнее время зарегистрированы 27 случаев заражения, из них 26 у иностранных туристов, 20 из которых граждане Великобритании.

В ноябре вспышка болезни легионеров зафиксирована в американском Диснейленде. В ведомстве рассказали, что органы здравоохранения штата Калифорния подтвердили информацию о 12-ти случаях легионеллеза зарегистрированных в городе Анахайм. Из числа заболевших 9 человек посещали парк развлечений Диснейленд и останавливались в отеле Оранж Конти (Orange County). Остальные трое – местные жители. 10 пострадавших были госпитализированы, один из которых скончался. Возраст заболевших колеблется в пределах от 52 до 94 лет.

Добавим, легионеллез – острое инфекционное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения. Возбудитель может присутствовать в водопроводной воде, системах кондиционирования воздуха, в фонтанах. Инкубационный период составляет от 2 до 10 дней. Подчеркивается, что заболевание не передается от человека к человеку.

Пальма, Зоя Осколкова

Пальма. Другие новости 19.12.17

Новое поколение перейдет на беспохмельный синтетический алкоголь. / «Суперсовременный» британский авианосец за 3,51 млрд евро дал течь. / В США поезд слетел с рельсов и упал на автомагистраль, есть погибшие. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»