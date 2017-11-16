59 екатеринбуржцев вернулись из эпидемиологически неблагополучных стран с инфекциями

С начала года санитарные врачи проверили 702 самолета, прибывших в Кольцово из эпидемиологически неблагополучных стран. Тепловизором «просветили» почти 300 тысяч человек, признаки инфекционных заболеваний выявили у 59 туристов. По всем случаям выявленных инфекций были проведены противоэпидемические мероприятия.

Напомним, этим летом из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью Коксаки в Турции Роспотребнадзор дистанционно «просвечивал» тепловизором всех туристов, вернувшихся с турецких курортов. Двое детей были госпитализированы прямо из аэропорта.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что был обеспечен контроль состояния здоровья паломников, возвращающихся из Королевства Саудовская Аравия с хаджа.

«За 10 месяцев было обследовано 702 воздушных судна, прибывших из неблагополучных по инфекционным болезням стран, и 43 воздушных судна, убывающих в неблагополучные страны. Дистанционной термометрии подвергнуто 298 939 человек, выявлено 59 человек с признаками инфекционных заболеваний. По всем инцидентам проведен комплекс регламентированных противоэпидемических мероприятий», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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