Российский Су-30 отпугнул разведчика США над Черным морем

Истребитель ВВС России Су-30 «небезопасно» перехватил американский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon над акваторией Черного моря в минувшую субботу, 25 ноября. Такое заявление сделала официальный представитель пентагона Мишель Балданзу, передает CNN. По ее словам, самолет США находился в международном воздушном пространстве и не совершал провокационных действий в отношении российских военных. По факту, американские пилоты испугались предупреждения от истребителя и изменили курс. Российская сторона пока не прокомментировала это заявление.

Отметим, что сейчас в акватории Черного моря находится эсминец ВМФ США James Williams. На его борту находятся 56 крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk). Судно вошло в Черное море в минувшие выходные и, по данным СМИ, направляется в порт Одессы. Вероятно, этим и объясняется полет разведывательного патрульного противолодочного самолёта P-8A Poseidon над Черным морем.

Как отмечает РИА «Новости», недавний перехват российским истребителем натовского «Посейдона» над Черным морем в текущем году не был единственным. Так, 9 мая Су-30 поприветствовал маневром американских пилотов, после чего те изменили курс и удалились от российской границы.

Напомним, что в середине ноября Минобороны сообщило, что в течение недели 12 иностранных летательных аппаратов вели разведку вдоль границ России. Сообщалось, что шесть летательных аппаратов вели разведку на Западном стратегическом направлении, три – на Арктическом, один – на Юго-Западном, два – на Восточном. Отмечалось также, что три корабля вели разведку вдоль морских границ РФ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.11.17

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