Су-27 отогнал F-16 от самолета Шойгу

Истребитель F-16 Североатлантического альянса сблизился с самолетом министра обороны РФ Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтики. Как только это произошло, его «отогнал» российский истребитель Су-27, передает корреспондент РИА «Новости».

Один из самолетов НАТО сблизился с бортом Шойгу, после чего между ним и российским пассажирским лайнером появился Су-27, который показал иностранному летчику вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался. В Кремле воздержались от комментариев относительно данного инцидента, переадресовав все вопросы в Минобороны.

Отметим, что Сергей Шойгу направился в Калининград, чтобы провести выездное заседание коллегии военного ведомства, посвященное вопросам безопасности на западном стратегическом направлении.

Как напоминает РИА «Новости», днем ранее российский Су-27 поднимался для перехвата над Балтийским морем американского самолета-разведчика RC-135. В ведомстве подчеркнули, что все полеты российских истребителей над нейтральными водами Балтики выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Калининград, Иван Гридин

Калининград. Другие новости 21.06.17

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