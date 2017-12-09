Трамп одобрил новые санкции. Пентагон разрабатывает новые ракеты

Президент США Дональд Трамп одобрил новые антироссийские санкции. Поводом стали предполагаемые нарушения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), пишет Politico со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным издания, новые санкции в отношении российских компаний, разрабатывающих новые ракетные технологии, лоббирует министерство торговли США. По словам чиновника из Белого дома, цель такого решения – «изменить планы» российских властей.

Ранее в Госдепе заявили, что «это ключевое соглашение (ДРСМД – прим. ред.) сегодня находится под угрозой». Издание сообщает, что в ответ на приписываемое России нарушение договора Пентагон разработает новую крылатую ракету. По словам представителя администрации Белого дома, при этом США, как и прежде заинтересованы в выполнении своих обязательств в рамках ДРСМД, а научно-исследовательская работа в данном направлении, якобы не станет нарушением соглашения.

Представитель администрации пояснил, что решение о введении новых антироссийских санкций принято после продолжительной работы аналитиков Совета национальной безопасности. По словам чиновника, в дополнение к новым санкциям США приступят к исследованиям и разработке новой крылатой ракеты, способной нести ядерный боезаряд, что было предусмотрено в недавно утвержденном оборонном бюджете страны.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.12.17

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