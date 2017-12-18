Россия и Китай стремятся подорвать благосостояние США – новая доктрина

Вашингтон отказался от идеи трансформации России и Китая в лояльных партнеров. Такая позиция содержится в новой доктрине национальной безопасности США. В этой стратегии РФ и КНР выступают в роли соперников Соединенных Штатов

Белый дом выпустил отдельные фрагменты из запланированного на 18 декабря оглашения Дональдом Трампом новой стратегии национальной безопасности США, передает Reuters. Отдельная ее часть посвящена России и Китаю, которые рассматриваются как «страны-ревизионисты», стремящиеся подорвать благосостояние Америки. «Россия и Китая стремятся сделать свою экономику менее свободной и менее справедливой, наращивают вооруженные силы, стремятся контролировать информационные потоки, чтобы подавлять своих граждан и расширять свое влияние», – говорится в документе.

По словам представителя американской администрации, присутствие в стратегии таких пунктов, посвященных России и Китаю, объясняется попытками этих стран изменить мировой статус-кво. И если Москве вменяют в вину военное вмешательство на Украине и в Грузии, то Китаю – «агрессию в Южно-Китайском море». Из доктрины следует, что прежняя политика американской администрации основывалась на предположении, что «контакты с Россией и Китаем и включение этих стран в международные институты позволит сделать из них лояльных партнеров, которым можно будет доверять». «По большей степени это предположение оказалось неверным», – говорится в стратегии.

Если Россия и Китай названы конкурентами США, то главными угрозами стратегия именует КНДР, Иран, а также исламистские военизированные группировки. Пхеньяну в документе уделено немало места, учитывая угрозы руководства этой страны применить против США ядерное оружие, а также якобы ведущиеся Пхеньяном разработки химического и биологического оружия.

Кроме того, в особый блок в стратегии выделены вопросы защиты инфраструктуры США от кибератак и выявление особо опасных киберпреступников.

Стоит отметить, что из стратегии убрали пункт об изменении климата как угрозе национальной безопасности США, отмечает РБК.

Стратегия национальной безопасности США в последний раз выходила в феврале 2015 года. Этот документ обновляется каждые 3-5 лет и содержит американскую оценку основных угроз своей безопасности и методов защиты национальных интересов за рубежом.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 18.12.17

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