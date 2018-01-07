СМИ: Арестован экс-президент Ирана Ахмадинежад

В Иране во время поездки в Шираз арестован экс-президент Махмуд Ахмадинежад за поддержку протестов, жертвами которых стали не менее 20 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщения газеты Al-Quds Al-Arabi.

По информации издания, власти приняли такое решение с одобрения верховного лидера республики Али Хаменеи из-за заявлений Ахмадинежада в Бушере, которые расценили как «подстрекательство к беспорядкам». В минувший четверг Ахмадинежад, выступая перед жителями города, обрушился с критикой на действующего президента страны Хасана Роухани и его правительство, обвинив их в отдалении от проблем народа, «плохом управлении» и присвоении «монополии на общественное богатство».

Как сообщалось ранее, в крупных городах Ирана с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Демонстранты требуют от властей улучшить экономическую ситуацию. В Тегеране считают, что протесты вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством со стороны США, Великобритании и Саудовской Аравии. Жертвами беспорядков стали более 20 человек, сотни человек задержаны.

Тегеран, Светлана Антонова

Тегеран. Другие новости 07.01.18

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