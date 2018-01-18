В США заместитель прокурора застрелил подростка в зале суда

В американском штате Огайо случилось беспрецедентное происшествие. В ходе судебного слушания в округе Франклин об угрозах применения оружия произошла потасовка, во время которой заместитель прокурора застрелил обвиняемого по делу 16-летнего подростка, сообщает WCPO.

В потасовке помимо зампрокурора и обвиняемого участвовали члены семьи последнего. По имеющейся информации, подросток напал на сотрудника правоохранительных органов и сбил его с ног. В ответ заместитель прокурора выстрелил в нападавшего. Подростка госпитализировали, но, несмотря на усилия медиков, он скончался. Стрелявшему также потребовалась помощь врачей, но его травмы не представляют угрозы для жизни. Причины конфликта не сообщаются.

Как напоминает РБК, в июне в штате Теннесси в зале суда преступник выхватил пистолет у сопровождавшего его полицейского и открыл стрельбу. В результате пострадали двое помощников шерифа. Сам преступник позднее скончался от полученного им огнестрельного ранения.

Вашингтон, Иван Гридин

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