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Четверг, 18 января 2018, 11:04 мск

В мире

Американцы уничтожили сотни тысяч российских пчел

Фото: Reuters

В США в штате Калифорния злоумышленники разорили пасеку, уничтожив 200 тысяч пчел, привезенных из России, передает телеканал KSBW 8.

По словам пчеловода Майка Хиккенботта, он перевез пчел на зимовку из холодного региона, однако на новом месте жительства соседи обозлились на пасечника. Местные жители писали жалобы, утверждая, что пчелы угрожают их детям.

Сам Хиккенботт сомневается в словах соседей. Он купил насекомых в Италии и России, так как именно эта порода отличается дружелюбным нравом. «Я ходил между ульев без защитного костюма. Меня никогда не жалили», – заявил пасечник.

Пчеловод обратился в полицию и оценил нанесенный ущерб в 50 тысяч долларов.

Прундейл, Служба информации РИА «Новый День»

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