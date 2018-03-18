Американцы хотят опылять цветы робопчелами

Американская компания Walmart за год подала сразу шесть патентных заявок, касающихся применения беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве, сообщает Reuters. По задумке разработчиков, беспилотники смогут снизить объем используемых пестицидов без ущерба для урожая, а также будут полезны в опылении растений.

Многим цветковым растениям для опыления нужна помощь насекомых. При этом самой многочисленной группой опылителей цветов считаются пчелы, популяция которых в последние годы сокращается – в США, например, за 2014-2015 года популяция пчел сократилась на 42%, что беспокоит как ученых, так и фермеров. В качестве альтернативы естественному процессу опыления ученые решили использовать роботов.

В патентах компании Walmart, крупнейшей в мире сети розничной торговли, за последний год обнаружилось шесть разных заявок, описывающих различные сценарии применения беспилотников в сельском хозяйстве, среди которых упоминается перекрестное опыление растений, а также защита урожая путем точечного распыления пестицидов – дрон увидит растение, страдающее от вредителей, и обработает именно его. Предполагается, что таким образом снизится нагрузка на окружающую среду, а фермеры будут тратить меньше денег на пестициды, пишет N+1.

Опыление цветов с помощью роботов пока что работает только в научной фантастике, однако разработки в этом направлении ведутся и на практике. В США, например, разрабатывают робота-опылителя на колесной платформе, а японцы уже начали испытывать дрон-опылитель.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.03.18

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