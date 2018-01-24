Глава ВТБ: Запад затеял экономическую войну ради смены власти в РФ

Страны Запада, ужесточая санкционный режим в отношении Москвы, ведут «очень большую экономическую войну», желая сменить власть в России. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин. «Я думаю, что они хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтоб РФ сменила правительство, президента на кого-то более подходящего для них. Я думаю, что это экономическая война, это не просто торговая война, когда вы просто ограничиваете немного импорт или экспорт», – сказал Костин в ходе делового завтрака ВТБ в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает РИА «Новости».

Ранее на полях того же форума в интервью в газете Financial Times банкир озвучил предостережение о «нарастающей угрозе военного конфликта» в Европе, добавив, что, если США наложат на институты Москвы дополнительные экономические санкции, это станет «объявлением войны». «Мы находимся в начале новой гонки вооружений. НАТО просит больше вооружений и распространяет больше вооружений в Европе, и Россия ответит абсолютно тем же самым», – приводит слова главы ВТБ InoPressa.

По словам Костина, его не беспокоят перспективы возможных персональных санкций в отношении него, но «любые экономические санкции против институтов» подобны объявлению войны. «Я не вижу причин, по которым после этого российский посол должен будет остаться в Вашингтоне или американский посол должен будет купаться в холодной воде в Москве. Полагаю, это хуже, чем ситуация холодной войны, и очень опасно. И, полагаю, американцы играют с огнем, потому что отношения становятся из плохих очень плохими, и ответственность за это несем не мы», – отметил глава ВТБ.

Введение персональных санкций в отношении российских бизнесменов со стороны США по принципу дружбы и близости к президенту России Костин назвал «безумием». «Путин – законно избранный президент великой страны, и санкции по принципу близости, дружбы – это безумие. Другого сказать не могу», – цитирует Костина РБК.

Напомним, не позднее 29 января на стол президента США Дональда Трампа должен лечь список лиц, близких к президенту РФ, в отношении которых необходимо ввести персональные санкции. «Коммерсантъ» писал, что в данный список могут войти более 50 имен, а вместе с членами их семей – до 300. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично примет решение, как ответить на готовящийся «кремлевский доклад». Песков также уточнил, что, хотя само появление документа еще не означает нового витка санкционного противостояния между РФ и США, Москва не оставит этот документ без ответа.

Москва, Иван Гридин

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