Минобороны Великобритании кошмарит страшилками про русскую угрозу

Россия ищет уязвимости в инфраструктуре Великобритании. Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Он считает, что в случае удара по ним королевство «погрузиться в хаос», пишет Daily Telegraph. По словам Уильямсона, Россия изучает системы газо- и электроснабжения Великобритании для того, чтобы обнаружить уязвимые места и подготовить возможный удар по британской инфраструктуре, передает ВВС.

«Русские не будут высаживаться на южном побережье. Они сейчас думают о том, как нанести максимальный ущерб Великобритании. «Если нанести удар по экономике, разрушить инфраструктуру, то это приведет к многим тысячам жертв. И в этом случае страна может погрузиться в хаос», – предположил Уильямсон.

Позицию главы военного ведомства подтвердили бывший министр безопасности и антитеррористической деятельности лорд Алан Уэст. Он заявил об уверенности, что Россия действительно пытается выяснить, как атаковать британскую инфраструктуру. В свою очередь глава Национального центра кибербезопасности Сиаран Мартин указал, что Москва в прошлом году уже организовывала кибератаки против энергетического и телекоммуникационного секторов.

Как напоминает РБК, на прошлой неделе об угрозе кибератак России в отношении как военных, так и гражданских объектов говорил начальник генштаба Великобритании Ник Картер. Он указывал, что королевство с его нынешним уровнем финансирования вооруженных сил не способно справиться с угрозой гибридной войны со стороны России, Китая и Ирана.

Заявления высокопоставленных военных звучат на фоне продолжающихся дебатов о необходимости увеличения военного бюджета Великобритании. По мнению наблюдателей, все высказывания о «русской угрозе» имеют цель оправдать расходы на оборону. Так, например, представители Консервативной партии указывают, что траты слишком низкие, чтобы обеспечивать должный уровень обороноспособности. Их оппоненты, наоборот, заявляют, что за последние годы на модернизацию ядерного оружия и на строительство новейших авианосцев были израсходованы чрезмерные суммы.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 26.01.18

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