«Россия – самая большая угроза»: премьер Польши пугает Давос «русской страшилкой»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Россию самой серьезной угрозой для его страны, призвав готовиться к «нападению» России на Украину. Такое заявление польский премьер сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе в интервью Politico.

По его словам, опасения Варшавы продиктованы ситуацией на востоке Украины, а также планами России построить газопровод «Северный поток – 2» в Украины. Моравецкий выразил надежду, что «российская армия не двинется вглубь территории Украины», но, по его словам, все же нужно иметь «вторую и третью линии обороны».

Премьер Польши также коснулся темы газопровода «Северный поток – 2», резко раскритиковав этот проект. Он заявил, что это не бизнес-проект, как его представляет Германия, а политический. По его словам, его следствием является то, что украинские газопроводы, по которым российское топливо транспортируется в Западную Европу, станут бесполезными. Моравецкий добавил, что в этом случае «армия России начнет маршировать по всей Украине».

На днях госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказался в поддержку позиции Польши относительно проекта «Северный поток – 2». Об этом он заявил после встречи с Моравецким. Глава Госдепа обвинил Москву в использовании «энергетического инструмента в качестве политического», передает РИА «Новости».

Российский сенатор Франц Клинцевич в ответ польскому политику заявил, что «самая большая угроза для Польши кроется в процессах, идущих сегодня в самой стране, в ее внутреннем состоянии». Он уточнил, что имеет ввиду «фашизм, который, как заявил недавно бывший президент Лех Валенса, уже пустил в Польше корни». Причина этого – укрепившийся в Польше национализм. Москва «не дала ни одного повода» для обвинений с польской стороны, подчеркнул сенатор, передает riafan.ru

«Северный поток – 2» пройдет из России через Балтийское море в Германию. Строительство двух ниток газопровода стартует в 2018 году, планируется завершить все работы в 2019 году. Его протяженность составит 1220 км, мощность – 55 млрд кубометров в год. Против проекта выступают ряд страна, в том числе Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа, и США, планирующие поставлять в Европу собственный сжиженный газ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.01.18

На месте проведения митинга сторонников Навального работает ФСБ. / Выборы в Чехии: Милош Земан сохранил президентский пост. / Илларионов собрал деньги с ельцинских олигархов за вывод из-под санкций США. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»